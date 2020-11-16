Псориаз – это долгое и не всегда результативное лечение, ухудшение качества жизни, физический и психологический дискомфорт, трудности социальной и профессиональной адаптации. Но болезнь не приговор, если наряду с медикаментозными способами применять проверенные народные средства, например, пчелиное маточное молочко при псориазе.

Правда, перед использованием удивительно полезного апипродукта необходимо получить консультацию лечащего врача, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Учитывая, что природа заболевания до сих пор окончательно не выяснена, существуют разные подходы к лечению псориаза и постоянно проводятся новые эксперименты.

Результаты исследований учёных

Вопросами влияния продуктов пчеловодства на течение различных заболеваний интересуются не только народные целители, ими занимаются целые научные коллективы. На сегодня это одно из перспективных направлений практической медицины.

Так, ученые кафедры дерматовенерологии Рязанского мединститута Е. Е. Егорова и Н. П. Ермошина уже много лет изучают влияние маточного молочка, пыльцы и прополиса на организм пациентов с псориазом. Результаты свидетельствуют о том, что у больных, получавших апипродукты наряду с медикаментами, ремиссия наблюдается более чем в 81% случаев против 74% у лечившихся по традиционной схеме.

Гораздо меньше и процент тех, на кого лечение не оказало никакого влияния – 3,3% против 7,5%. Непосвященным эти цифры кажутся незначительными, но для больных псориазом – это огромный шанс вернуться к нормальной жизни.

Немаловажно, что у участников исследования лечение медом с другими продуктами пчеловодства не привело к ухудшению состояния, как это иногда бывает, например, при воздействии ультрафиолета на пораженные участки. Мало того, по окончании эксперимента были зафиксированы положительные изменения по сопутствующим заболеваниям. А они были диагностированы у всех 76 участников эксперимента.

Так что именно предложили рязанские врачи? Одна группа больных 2 раза в день из расчета 1 мг на 1 кг массы тела получала таблетированное маточное молочко сублингвально и его же наружно в виде 3% мази. Другая группа дополнительно к приведенной выше терапии получала по 2 ч.л. натощак смеси пыльцы с медом в соотношении 1:2.

Анализируя истории болезни всех своих пациентов, ученые установили, что мед, пыльца и маточное молочко эффективно снижают показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Справка: под аббревиатурой ПОЛ понимают процесс, происходящий в результате повреждения клеточных мембран и способствующий нарушению микроциркуляции, появлению кожной сыпи, чрезмерному росту клеток эпидермиса, а также другим патологиям.

Почему целесообразно дополнять стандартное лечение апифитопродуктами

Народная мудрость гласит: «Беда не приходит одна». А также и псориаз «тянет за собой» массу других проблем:

гастрит;

язву желудка и 12-перстной кишки;

пиелонефрит;

холецистит;

диабет.

Сопутствующие заболевания приносят дополнительные физические страдания, их тоже необходимо лечить. Иногда пациенту приходится принимать лекарства в буквальном смысле горстями. То есть он (народными словами) «одно лечит, а другое – калечит». А вот про пчелопродукты нельзя так говорить. Медовая продукция славится способностью оказывать благотворное влияние на все органы человека.

Важно: лечение продуктами пчеловодства можно начинать только при отсутствии к ним противопоказаний.

Мед является естественным иммуномодулятором, он оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При язве и гастрите мед обволакивает стенки желудка, создавая тем самым защитную пленку, препятствующую прогрессированию заболевания, нормализует кислотность желудочного сока, улучшает пищеварение.

При нефрите также показано использование меда. Он снимает спазм гладкой мускулатуры мочеточников, действует как обезболивающее средство. В хронической стадии воспаления почек допускается лечение прополисом. Пыльца полезна для людей, склонных к депрессивным состояниям, приводит к норме количество липидов в крови. Не меньшей популярностью пользуются подмор, перга, воск, трутневое молочко, подмор, апитоксин.

Резюмируя сказанное: апипродукция оказывает системное действие, то есть лечение прополисом, пергой, пыльцой облегчает симптомы не только псориаза, но и патологий, возникших на его фоне.

Чем может помочь маточное молочко

Маточное молочко – самый ценный продукт пчеловодства. Его издавна используют для лечения разнообразных кожных высыпаний, в том числе и псориаза. Вот несколько зарекомендовавших себя рецептов для нейтрализации сыпи.

Лечебные маски для волос

Эти два рецепта масок на основе маточного молочка помогут справиться с проблемами на коже головы и восстановят луковички волос.

Способ приготовления Особенности применения Маска № 1 Необходимо развести 20% маточное молочко с водой в соотношении 1:2. Предварительно вымыть голову, втереть состав в корни, оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой. Применяется ежедневно на протяжении 7 дней для лечения волосистой части головы. Маска № 2 Смешать 1 ч.л. маточного молочка, 1 яичный желток, 2 ст. л. репейного масла. После нанесения на голову надеть полиэтиленовую шапочку и укутать полотенцем. Оставить на час, после чего смыть теплой водой. Делается 2 раза в неделю на протяжении 2 месяцев на чистую голову.

Протирание

Регулярный уход за кожей приводит к безболезненному удалению части псориатических бляшек. Можно протирать пораженные участки маточным молочком, растворенным в водке (соотношение 1:2). Продолжительность курса – 10 дней.

Прием внутрь

Облегчения состояния можно добиться, принимая по ½ ч. л. смеси королевского желе с медом. Курс – 2 недели. В зависимости от тяжести заболевания количество молочка может варьироваться от 1:100 до 50:100.

Все народные рецепты имеют идентичные цели:

уменьшить воспалительный процесс и интенсивность болевых ощущений;

защитить псориатические участки от попадания грибковых и бактериальных инфекций;

устранить омертвевшие клетки эпидермиса, за счет чего происходит очищение кожных покровов.

Готовые лекарственные формы с маточным молочком

Кроме народных средств, изготовленных самостоятельно, можно использовать препараты, выпускаемые фармакологическими предприятиями.

Дерматологи чаще всего включают в терапевтический комплекс лечения псориаза именно готовые лекарственные формы с апипродуктами.

Наибольшей популярностью пользуются:

Таблетки «Апилак», являющиеся лиофилизированной формой маточного молочка. Их принимают сублингвально, не запивая водой. Стандартный лечебный курс длится 2 месяца. Рекомендовано рассасывать апилак за полчаса до еды 2 раза в день – утром и днем.

Мазь «Апилак» наносится на проблемные места 2 раза в день. Лечение мазью проводится одновременно с внутренним приемом одноименных таблеток.

Прополис «Гелиант» также применяется для смазывания пораженных участков. Препарат оказывает противогрибковый, противозудный, обезболивающий эффект. Препарат рекомендовано наносить на кожу при псориатическом артрите. Его анальгезирующий эффект выше, чем у новокаина! Наибольшего лечебного действия добиваются трехкратным нанесением и удалением «Гелианта» с поверхности кожи. Это значит, что средством смазывают участок тела, а через 1–2 минуты убирают с кожи и так повторяют 3 раза..

Медовая композиция «Апифитотонус» от компании «Тенториум». Состав: мед, маточное молочко и пчелиная обножка. Принимают по 1 ч.л. дважды в день под язык для активизации защитных сил организма. Детская доза зависит от возраста, она может составлять ½, треть или ¼ взрослой дозировки.

Фармпрепараты допустимо сочетать с народными средствами. Например, употреблять внутрь таблетированное или гранулированное маточное молочко, а наружно ставить компресс из пчелиного подмора.

Для компресса 100 г подмора залить кипятком так, чтобы масса была полностью покрыта водой. Через 15 минут отжать через стерильную салфетку. Эту салфетку наложить на пораженный бляшками участок. Сверху равномерно распределить запаренную пчеломассу. Все накрыть пищевой пленкой и подогретым полотенцем. Снять после полного высыхания.

После курса апитерапии у части больных наступает период ремиссии. А те, у кого бляшки не исчезают, отмечают расширение чистых участков, что при продолжении лечения приводит к полному очищению некоторой части кожных покровов.

Противопоказания

Маточным молочком нельзя лечить любое заболевание, включая псориаз, в следующих случаях:

склонность к аллергии на продукцию пчеловодства;

острые инфекционные болезни;

расстройства сна;

период вынашивания и грудного вскармливания ребенка;

болезнь Аддисона;

болезни коры надпочечников.

Если целебный состав включает другие продукты пчеловодства, необходимо учитывать наличие противопоказаний и к ним. Например, прополис противопоказан при сахарном диабете, наличии злокачественных новообразований, бронхиальной астме и еще целом ряде заболеваний. Меньше всего противопоказаний у перги. Её не рекомендуют при токсическом зобе, запущенной онкологии, маточной фибромиоме.

Перед началом терапии народными средствами на основе продуктов пчеловодства необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, который на основании диагноза и состояния пациента установит целесообразность лечения, назначит курс и определит дозировку.

При всей очевидности пользы апипродуктов при псориазе, самой большой ошибкой является безграничная вера в чудодейственность того или иного препарата.

Главный принцип, которого следует придерживаться – лечение не должно представлять угрозу для жизни. Это значит, что надо не только изучать показания и противопоказания, но и еще прислушиваться к организму и следовать здравому смыслу.